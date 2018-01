Eesti on uuel aastal kindel õnneseen

Ainult tellijale

Kes tahab saada aimu Eesti riigi ja ühiskonna 2018. aasta arengutest, ei pea olema tähetark ette nägemaks, et meid ootab õnnelik aasta, ironiseerib ajakirjanik Jürgen Klemm.

Iga jõu vastukaaluks on looduses võrdväärne vastupidine jõud – nii on Isaac Newton sõnastanud ühe füüsikalise universumi universaalidest. See loogika pole võõras ühelegi majanduslikult mõtlevale inimesele, sest mis on turgude ja majanduse tsüklilisus, kui seesama jõu ja vastujõu igavene lahing. Mis liigub üles, see peab tulema alla. Mis pendeldab vasakule, see peab tagasi tulema paremale.

Et Eesti pendlit on pikalt vasakule veetud, ennustab eesolevaks aastaks kindlat liikumist paremale. Hümni mängimisest aastavahetuse tseremooniates on loobutud või haridusministeerium annab järele emakeele kirjaoskuse nõuetest – milliseid absurditähti me veel tuleviku mõistmiseks otsima peame?

Et Saturn esindab kõike, mis vana ja auväärne, siis ootab edu konservatiivset poliitikat – sellist tulevikku kuulutab hobuse aastal Kalade tähtkujus sündinud Eesti Vabariigile Igor Mangi horoskoop.

Vaatame kuude kaupa

Jaanuarikuus peaks tõusma huvi veinipokaalide kõlistamise vastu, mistõttu on alust uskuda rahva taskusse pistetud aktsiisi pikkade näppude sahtli vahele tõmbamist. Küünlakuu esimeses pooles on tunda ärevust, mis kuu lõpuks päädib tähtsate külaliste vastuvõtuga – ilmselgelt on tegu vabariigi 100. aastapäeva juubelipeoga.

Kevadel on oodata edu ettevõtmistes ja kord alustatud projektid jõuavad võiduka lõpuni. Usutavasti tõrjutakse viimaks tagasi maad ja metsa hävitavad raudtee ja paberitehaste ehitamise plaanid.

Kaladel on väga erilised tunded olnud alati Kaksikutega (22. mai - 21. juuni). Suvekuudel on oodata suhete paranemist meie kalli idanaabriga, kelle värskeim iseseisvusdeklaratsioon pärinebki just nimelt 12. juunist 1990.

Oktoobrikuuks näitavad tähed suhete pingestumist, mistõttu võib oodata erakorralisi valimisi. Just siis peakski värskendav tuul paremalt poolt (maakaardi järgi Venemaalt), mis konservatiivsete jõudude jaoks viimaks tee puhtaks pühib.

Aasta lõpp toob tagasi harmoonia ja palju on loomingulist energiat. Nais-Kaladel on hea aeg rasestumiseks. Mees-Kalade kohta Mangi horoskoop midagi täpsemat välja ei too.

Mida rohkem absurdi, seda kindlamalt kõlab mõistuse hääl. Aasta lõpeb heatujuliselt ja Kalad jäävad saavutatuga rahule.