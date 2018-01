Rikkad riigid tõrjuvad euroliidu abiga meie firmasid

Ainult tellijale

Lähetatud töötajate direktiiv kahandab Ida-Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, ja see tema mõte ongi, leiab OÜ VEA tegevdirektor Eino Ruus.

Võiks endale esitada küsimuse, miks jõukad ja tehnoloogilises mõttes meist oluliselt edukamad lääneriigid ei rakenda tööhõive tõstmise meetmena üksnes kõrgtehnoloogiliste töökohtade loomist. Selle asemel püütakse võidelda idaeurooplastelt endale madalamapalgalisi töökohti. Jõukaid lääneriike ei sundinud paraku lähetatud töötajate direktiivi läbi suruma mure meie, Ida-Euroopa inimeste kehvema elatustaseme pärast. Tegelik eesmärk on pärssida Ida-Euroopa konkurentsivõimet Euroopa Liidus, tõrjuda meie firmasid ja töötajaid vabale turumajandusele mittekohaste meetmetega.

Lõppvaatuseks kujuneb direktiivi juurde kuuluva maanteetranspordi paketi arutelu ja kinnitamine. Maanteetranspordi pakett puudutab kõige suuremat regulaarselt lähetuses käivate töötajate (kaugvedude autojuhtide) palgaregulatsioone. Eestis on välja antud luba rohkem kui 10 000 veoautole tasuliseks veoseveoks euroliidus, nii et tegemist on märkimisväärse hulga kaugsõiduautojuhtidega.