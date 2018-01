Maksuotsuste avalikustamine toob kahju

Ainult tellijale

Maksuotsuste avalikustamine ei muuda ettevõtluskeskkonda ausamaks ja selgemaks, hoopis vastupidi, kirjutab KPMG Baltics maksuvaldkonna juht Joel Zernask.

Ettevõtjatele tehtud maksuotsuste avalikustamise ettepaneku tegi kaubandus-tööstuskoda ning seda toetab põhimõtteliselt ka maksu- ja tolliamet. Samuti on ettepanekut jõuliselt toetama asunud selle Äripäev 18.01. juhtkirjas.

Maksuotsus ei ole midagi enamat kui maksuhalduri arvamus mingi tehingu või ahela maksustamise suhtes. Näen sageli, et maksuhaldur kujundab oma seisukoha oma huvidest lähtudes, nagu seda teeb ju iga teinegi osapool ükskõik millises vaidluses. Maksuvaidluses aga on maksuhalduril ja maksumaksjal täiesti võrdsed õigused ning alles kohus otsustab, kummal on õigus, st kuidas mingit maksuseaduse sätet tuleb tõlgendada ja rakendada. On täiesti lubamatu ülendada maksuhaldurit otsustaja staatusse tehingute maksustamise suhtes. See on kohtu pädevus.