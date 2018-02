Toidukaupade ketid: kes ostab keda?

Ainult tellijale

On väga tõenäoline, et näeme Eesti ja ka Baltikumi toidukaupluste turul lähiaastatel olulisi ühinemis- või ülevõtmistehinguid, kirjutab advokaadibüroo Ellex Raidla partner ja kaubanduse valdkonna juht Risto Vahimets.

Esiteks tekitab turu konsolideerumiseks täiendava surve Lidli tuleku ootus, kuid isegi sellest sõltumata on turul muutusteks soodne hetk, sest palju vaba raha otsib rakendust, analüüsis Vahimets Äripäeva teemaveebi kaubandus.ee palvel.

Näiteks Prisma võimekust Eestis turgu haarata ei tohi alahinnata, sest oma regioonis (Soome, Eesti, Peterburi) on tegu mahtudelt suurema ettevõttega kui kõik Eestis või Balti riikides tegutsevad konkurendid. Kaupluste arvu kahekordistamine on teostatav, kui Prisma plaanib rajada Eestisse mingi väiksemate kaupluste formaadi või ostab väiksemate poodidega tegutseva konkurendi. Üks selline kõlblik kandidaat on näiteks ABC Supermarkets oma Comarketi ja Delice'i kaubamärgi all tegutsevate kauplustega.

Hüpermarketite osas ma ei näe, et turul oleks Prisma jaoks piisaval hulgal sobiliku asukohaga kinnisvara sellises mahus uute kaupluste avamiseks, sest toimiv hüpermarket vajab enda ümber kaubanduskeskust. Seetõttu eeldab hüpermarketite arvu kasvatamine kindlasti mõne konkurendi ostu.