Naistest

Mati Nõmmiste 08. märts 2018, 09:21

Naine https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180308/OPINION/180309719/AR/0/AR-180309719.jpg

Millal siis veel, kui mitte praegu, naistepäeva ajal, ümiseda operetist „Silva“ tuntud meloodiat „Jah, ilma naisteta on kurb maailm“. Ettevõtjad võivad seda parafraseerida ja laulda, et ilma naisteta on kurb äris. Jah, naisi pole ettevõtete juhtkondades sama palju kui mehi, kuid kas õrnema soo osakaalu suurendamine peaks olema eesmärk omaette, küsib Grant Thornton Baltic OÜ partner Mati Nõmmiste.

Viimastel aastakümnetel on arenenud riikides naisjuhtide teemaga järjepidevalt tegeletud. Grant Thorntoni viimase 13 aasta jooksul tehtud ülemaailmsete uuringute tulemused näitavad, et naiste osakaal ettevõtete juhtkondades kasvab – tasapisi, aga kindlalt. Eesti on siin liidrite seas – mulluse uuringu tulemused 36 riigi ettevõtete seas näitavad, et meil on 40% ettevõtete juhtkondades vähemalt üks naine. Näiteks Saksamaal ja Suurbritannias on sama näitaja alla 20%. Naised juhivad veidi teisiti