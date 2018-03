Jätkusuutlikkus Eesti märgiks

Ainult tellijale

Kuido Merits 18. märts 2018, 08:00

Eesti võiks oma digitaalse eesrindlase kuvandit rikastada, lisades sellele jätkusuutliku arengu eestvedaja rolli, kirjutab KEN klastri esindaja Kuido Merits.

Rahvusvaheliselt on Eesti omandanud nutika E-riigi ja digitaalse eesrindlase kuvandi, mis sellest, et mõneti on tegu müüdiga – maine maksab ka midagi. Meie peamist prioriteeti Euroopa Liidu poliitikavaldkondades - digitaalse mõõtme edendamist - püüti kinnistada ka EL-i eesistujana eelmise aasta teisel poolel. Peaminister Ratas avaldas valitsuse tegevusest ülevaadet tehes soovi, et igal eurooplasel oleks vabadus elada oma elu täiel määral turvalises, tugevas ja konkurentsivõimelises Euroopas. “See saab alguse avatud ja innovatsioonil põhinevast majandusest, mis toetab konkurentsivõimet, töökohtade loomist ja ettevõtteid.”

Kuldsed sõnad, teeme ära! Aga kuidas? Vahest pole kõige kavalam kramplikult püsida vaid ühe ja sellesama digiteema juures, mis pealegi kaugeltki kõiki Euroopas ei huvita (Angela Merkeli kuulus tukkumine EL-i valitsusjuhtide tippkohtumisel Tallinnas pole ainus märk). On teisigi atraktiivseid turumudeleid, mida tööse võtta ja muuta oma teemaks.