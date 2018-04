Hiinlased tulevad

Ainult tellijale

Hiina mõju maailma majanduses on viimastel kümnenditel vaikselt ja märkamatult kasvanud ning nüüdseks on see kauge Aasia riik oluliselt mõjutamas ka Eesti eluolu, kirjutab ajakirjanik Erki Varma.

Napoleon Bonaparte nimetas Hiinat omal ajal magavaks hiiglaseks ning ennustas, et kui hiiglane ärkab, siis raputab ta maailma. Vaadates, kui tihti on isegi kodumaisel meedial viimasel ajal põhjust Hiinast rääkida ja kirjutada, võib küll öelda – nüüd on see aeg käes, hiiglane on ärganud. Äripäevgi on tänavu kirjutanud Hiinat puudutavatel teemadel rohkem kui Euroopa majandusvedurist Saksamaast ja pea samapalju kui meie põhjanaabrist Soomest.

Kirjutatud artiklite arv ei näita muidugi ühe või teise riigi tegelikku majandusmõju, kuid see näitab siiski, et Hiina on meie teabeväljas jõuliselt esindatud. Paljudele eestimaalastele seostub Hiina ilmselt endiselt veebikaubamajast tellitud odava kaubaga, kuid üha enam räägitakse ka Hiina kapitalist ja investeeringutest. Kelle rahastuse toel Vesterbacka seda Tallinna-Helsingi tunnelit rajada soovibki?