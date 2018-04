Sangarit pole tarvis pilada

Ainult tellijale

Ma tegelikult ei saa aru, miks parastada Sangarit, kirjutab tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar.

Neid tarku, kes rääkida mõistavad, mis ettevõtjad valesti teevad ja kuidas tegelikult peaks, on ministeeriumideski piisavalt. Teatakse rääkida pikalt tööstusrevolutsioonist ja automatiseerimisest ja tööjõu targemast kasutamisest ja nii edasi.

Mitte et need jutud üldiselt võttes valed oleksid, aga need on ikkagi ainult jutud (vt: "Sangarit peksavad omad vitsad"). Inimesi, kes tegelikult iga päev pingutavad ja tööstuses tegutsevad ( eriti nii raskes valdkonnas nagu rõivatööstus) on paraku õige vähe. Eriti väljaspool Harjumaad.

Muidugi, uudised allhankelepingute lõppemisest ongi paratamatud ja neid tuleb veel. See on majanduse loomulik osa. Palgakulud Eestis kasvavad väga kiiresti ja see toob kaasa teistegi töökohtade kadumise.

Ma pole siiski päris kindel, kas kõik need 65 tööta jäänud tartlast ja nende pered nüüd rõõmustavad, et saavad lõpuks ometi kõrge palga peale – lähevad hakkavad innovaatilist majandust tegema ja automatiseerima ja kõrget lisandväärtust looma või infotehnoloogiat arendama. Õigupoolest oleks päris huvitav, kui Äripäev jälgiks nende inimeste käekäiku.

Ma igatahes loodan, et Sangaril läheb hästi ja et töökoha kaotanud töötajatel läheb hästi.