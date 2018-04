Sangarit peksavad omad vitsad

Ainult tellijale

Kolmandiku töötajate koondamine Sangaris suurtellija ärakukkumise pärast poleks teab mis uudis, kui see poleks suurepärane näide „uuenen ainult siis, kui surm suu ees“-suhtumisest, kirjutab arvamustoimetaja Vilja Kiisler.

Kui Sangar aastal 1992 maailma ühe kõvema särgitootja Etoni allhankijaks sai, siis oli see kahtlemata kõva sõna. Tollal oli säärane partnerlus auasi, kui lääne ettevõte äsja Nõukogude Liidust eraldunud vabariigi pisikese tegijaga käed lõi. Aga veerand sajandit on läinud ja paradigma muutus on toimunud: edumeelsed Eesti ettevõtted mitte ainult ei räägi sellest, et odava allhanke aeg on läbi, vaid päriselt ka elavad selles.

Sangar on küll edulugu selles mõttes, et nõukaajast pärit ettevõte on suutnud veerand sajandit iseseisvust kaasa teha ja väljamaal ettevõtteidki osta – Sangariga ostmise aegu samasse suurusjärku jäänud käibenumbriga Oscar of Swedeni omandamine oli kahtlemata märgiline ja edumeelne samm – kuid kui ühe suurkliendi lepingu ülesütlemine toob automaatselt kaasa suurkoondamise, siis ilmselt on tehtud klassikaline viga ehk pandud liiga palju mune ühte korvi.