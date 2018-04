Kui börsimuusika vaikib...

Ainult tellijale

Kuna head uudised ei suuda enam aktsiahindu kergitada, võib muusika turgudel peatselt lõppeda ning investoril on mõistlik hakata valmistuma kriisiajaks, kirjutab börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe.

Praegune tulemuste hooaeg näitab selgelt, et tipus turud on pilvedesse lennutanud ka investorite ootused. Nii oodatakse börsiettevõtetelt üha enam perfektseid majandustulemusi ning lihtsalt heade näitajate korral tabab turgu pettumuste- ning müügilaine.

Seejuures kasvatas suurim langejaks osutunud ehitus- ja kaevandusseadmeid tootev Caterpillar oma puhaskasumit 13 protsenti ning teenis aktsia kohta 2,82 dollarit analüütikute 2,12 dollarilise ootuse vastu. Ka Coca-Cola ületas kasumiootusi, seda hoolimata langenud käibest.

Asu end kaitsma

Heade tulemuste ignoreerimine ning perfektsuseootus on omakorda märk sellest, et aktsiahindadel on uute tippude vallutamine üha keerulisem ning järjest tõenäolisemaks muutub paanika teke hetkel, mil investoreid peaks raputama uudis, mis on ka tegelikkuses halb. Lisaks tekitab USA Föderaalreservi rahapoliitika investorites ebakindlust ning aktsiate eest ei olda enam valmis niivõrd kõrget hinda maksma.

Nii on võimaliku võidu tõenäosus väiksem kui võimalus oma raha kaotada. Sellises olukorras on kõige lihtsamaks lahenduseks aktsiaturgudelt taandumine ning oma portfelli rahasse viimine. Ainult nii on võimalik soodsate ostukohtade tekkimisel turule uusi kasumeid noppima naasta.

Riskantsem variant on paigutada oma raha teistesse varaklassidesse või kriisis vähem kannatada saavatesse aktsiatesse. Viimasel juhul on hetkel viimaste aastate parim ostukoht patusektoris tubakatootjate Philip Morrise ning Altria puhul. Mõlemad on Altria tütarfirma Philip Morrise heade, kuid investoreid mitterahuldavate tulemuste tõttu hetkel vastavalt ligi 15 ja 10 protsenti kukkunud.

Seda, et tubakatootjad ka tegelikult oma väärtusest nii palju kaotanud oleks või ohustaks neid pankrot, pole aga karta ka kõige sügavama kriisi tingimustes. Võib eeldada, et sõltlased jäävad sõltlasteks ning isegi kui suitsetajate hulk on üldtrendina langev, suudetakse kahanev käive kompenseerida toote kõrgema hinnastamise arvelt. Seda näitasid tegelikult ka Philip Morrise tulemused, kus käive langes, kuid kasum kasvas – seega on sõltlane Marlboro paki eest valmis 4 euro asemel ka 6 maksma. Altriat toetab kriisi ajal ka eeskujulik võlatase.

Kokkuvõttes jääb aga investori valikuks, milliseid riske ta võtab – kas istub rahas ning kaotab ostujõudu inflatsioonile või panustab natuke rohkem närvirakke kõrgema potentsiaalse (dividendi)tootluse huvides.