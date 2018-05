Jaak Aabile tehti ülekohut

Ainult tellijale

Minister Jaak Aab mõisteti avalikult hukka teo eest, mis paljudes euroopalikes kultuuriruumides ei ületaks isegi uudiskünnist, kirjutab börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe.

Avalik arvamus peab võimaldama igal ühiskonnaliikmel eksida, juhtunut tunnistada ning pärast seadusega ette nähtud karistuse kandmist või süütuks jäämist sirge seljaga edasi liikuda.

(Sotsiaal)meediat ning erinevaid väljaütlemisi vaadates jääb mulje, et süütuksmõistev kohtuotsus või vastupidi, oma vea tunnistamine ning selle eest määratud karistuse kandmisest tihtilugu ei piisa – ühiskondlik hukkamõist on kerge kujunema ning sellest lisasanktsioonist on võimatu hiljem vabaneda.