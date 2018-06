Valitsus tõmbas ettevõtjatel vaiba alt

Aga millal on täis see uuringute hulk, mis avalikku arvamust veenab ja eriplaneeringu algatamisega tipneb? Lõpuks, kas puhkenud tundetulvas olekski mõnel uuringul ka päriselt mõju või kandepinda? Tartlased ei taha, sest nad ei taha – sellisest viisist arutleda ei vii edasi ühtegi mõistusliku argumentatsiooni teed.

Nii Kohava kui ka Polli on algusest peale tunnistanud, et kui selgub, et tehast rajada ei saa, siis jääb neil üle juba tehtud kulud korstnasse kirjutada. Tõenäoliselt neil seda teha tulebki – unistus Tabiverest tehase asukohana ei veena tänase seisuga enam mitte kedagi. See on kaotatud mäng, ja kaotatud on märksa enam kui need summad, mis Kohava-Polli juba on kulutanud.

Kaotatud on ettevõtjate ja riigi vaheline usaldus. Ettevõtjad on saanud sõnumi, et poliitikutega tehtud kokkulepped kehtivad ainult seni, kuni need ei ohusta häälesaaki. Avalikkus on saanud sellesama sõnumi – iseasi, kas sellest kõiki piisavaid järeldusi kohe teha suudetakse.

Laiemalt on löögi alla sattunud kõik suuremad projektid, mis vajavad poliitilist konsensust ühelt ja avaliku arvamuse tuge teiselt poolt. Olukorras, kus tartlaste “ületamatu vastikustunne” on saanud kõige tähtsamaks argumendiks ja otsuste langetamise põhjuseks, võib ka mis tahes muu projekti puhul küsida – no mis mõttes? Meile on see ületamatult vastik – järelikult ei saa teha. Sellise arutlusviisiga jõuab absurdisein vastu veel enne, kui arutlejad oma mõtete vormimiseks suu lahtigi jõuavad teha.