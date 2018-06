Lõpetage energeetika lõhkumine

Ainult tellijale

Eesti energeetika lahtiühendamine Venemaast on vastutustundetu, leiab akadeemik Anto Raukas.

Juba mitu aastat käib Venemaa õrritamine meie elektrisüsteemi lahtiühendamise teemal Ida-Euroopa sünkroonsagedusega ühendsüsteemist BRELL. Esmaeesmärk ei peaks aga olema mitte lahtiühendamine hästi töötavast süsteemist, vaid uute ühenduste leidmine ja rajamine julgeoleku tugevdamiseks võimalikes kriisiolukordades.

Mida rohkem on elektrisüsteemis tarbijaid, seda efektiivsemalt on võimalik korraldada tarbijate elektriga varustamist. Seepärast ühendatakse eri riikide elektrisüsteemid naaberriikide elektrisüsteemidega. Venemaad ei huvita Baltimaade elektrisüsteemidest lahutamine, sest see pole tema majanduse ja elektrisüsteemi toimimise huvides. Pigem huvitab Venemaad Mandri-Euroopa süsteemiga ühinemine, sest Euroopa on energeetiliste ressursside poolest vaene, Venemaa aga rikas.