Miks ma märkisin Tallinna Sadama aktsiaid?

Üks Tallinna Sadama aktsiate märkimise motiiv on viisakas dividenditootlus, aga riigiettevõtte IPO-lt saab teenida ka kiiret tulu, kirjutab ajakirjanik Indrek Mäe.

IPO ei saa ebaõnnestuda

Miks ma usun turuväärtuse kasvu IPO-järgsetel päevadel? Esiteks on tegemist riigi tugeva mainekujundusprojektiga. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ei saa endale enne valimisi lubada läbikukkumist esmaemissiooniga, mille märkimises osales oma 14 000 jaeinvestorit, kellest paljud võivad olla uued tulijad. Investeerimisusu säilitamiseks on vaja võidukäiku ning seetõttu on eraldatud vahendeid nii tugiostudeks kui ka antud ilmselt avalikkuse teadmata juhiseid esimesteks kauplemispäevadeks.

Suurema vaba raha hulgaga investorid, sh institutsionaalsed investorid, ei saa soovitud hulgal Tallinna Sadama väärtpabereid, sest Tallinna Sadama jõuline reklaamikampaania lubas ennustada korralikku ülemärkimist. Arvestades, et jaeinvestori 1,8eurose märkimishinna juures püsib dividenditootlus atraktiivsel 6,3 protsendi tasemel ning pakub rahuldavat tootlust veelgi kõrgema turuväärtuse korral, oli algusest peale selge, et ilmselt ostetakse aktsiaid juurde ka turult. Väljakujunenud 1,7eurose aktsia hinna juures on ettevõtte aktsia tõusupotentsiaal veelgi suurem.