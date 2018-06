Mida rohkem gaasitorusid, seda parem Euroopale

Isegi kui veeldatud maagaas Euroopasse ei jõua, hoiab selline võimalus teised gaasitarnijad kikivarvul. Euroopas on piisavalt veeldatud maagaasi impordivõimsust, et katta pool kogu vajadusest, kuid praegu on sellest võimsusest kasutusel umbes veerand, sest Euroopa kasutab rohkem torugaasi. Mainitud kasutamata võimsus koostoimes turukauplemisega teeb kauba saatmise Euroopasse, kui hind on õige, veeldatud maagaasi tootjate jaoks väga lihtsaks. Olukord on selline, et globaalne veeldatud maagaasi turg seab Euroopa turul tarnitava gaasi hinna lae.

Sõltuvus impordist kasvab

Kuidas EL selle saavutanud on? Tänu hästi läbi mõeldud gaasituru regulatsioonidele ja liikmesriikide turgude vaheliste ühenduste parandamisele suunatud poliitikale. Hiljutine ELi monopolivastane kaasus Gazpromi vastu on seda suunda veelgi kinnitanud. Gazprom on kohustatud pakkuma Ida- Euroopa tarbijatele Lääne-Euroopas kaubeldava gaasi hindadel põhinevat hinda. Seetõttu, isegi kui gaasi hinna ühtlustumine Euroopas võtaks vastupidise kursi, lõikaks Ida-Euroopa tarbijad ikkagi Lääne-Euroopasse tarnijate vahelisest konkurentsist kasu.

EL peaks kõiki planeeritavaid uusi reegleid põhjalikult kaaluma (mis ei ole hiljutiste muudatusettepanekute puhul nii olnud). Kuna ELi sõltuvus impordist järjest kasvab, peaks toetama kõiki infrastruktuuriprojekte, mis suudavad gaasi ELi transportida, nii torujuhtmeid, nagu Nord Stream 2, kui ka veeldatud maagaasi terminale.

Kuna gaasi hinna määrab müüjatevaheline konkurents, on see investorite, mitte Euroopa maksumaksjate risk, kui keegi nende torujuhet või gaasiterminali ei kasuta ning Euroopa tarbijatel on suurem valik, kellelt gaasi osta.