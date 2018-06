Tehasega on ühel pool, mille järgmiseks võtame?

Ainult tellijale

Nonii. Tehtud! Tselluloositehasega, nagu seda paljudele meeldib nimetada, ning puidu väärindamisega on tõenäoliselt nüüd asjad ühel pool, kirjutab metsaettevõtja Mart Erik.

Aga see teema pole populistidele ilmselt piisavalt atraktiivne. Kuidas sa ikka heinategu piirad, suvel sõidukiirust vähendad või koguni kasse ketti paned. Harvester, va metsaröövel, tuleb muidugi keelata! Sellega on uue raiehooaja alguseni ning ka valimisteni aega küll.

Tartu linnapea Urmas Klaas on ilmselgelt rahul. Just tema on suurim võitja – vähemalt viiekohaline häälte pakk on virtuaalkontol olemas. Keskerakond ja Isamaa tajuvad tõenäoliselt alles peale mõningat toibumist, millega nad hakkama on saanud. Suuremal osal sotsidest on arvatavasti ükskõik, sest järgmisse valitsusse neid pigem ei võeta – nii palju on jama kokku keeratud.

See-eest Rainer Vakra võitleb jätkuvalt koha eest esirinnas ja püüab süüa mõnuga roheliste ja vabakate hääli, mille üle kõigil teistel hea meel on.

Aga erakondade lõukoerad juba ootavad, ila tilkumas, millal saaks Klaasi aktsiaid käest rebima hakata. Piisab tal vaid väiksemgi vale liigutus teha... Valimisteni on veel ju tükk aega.