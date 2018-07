Via3L Speditioni meeste vägitükk

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Via3L Speditionist suure käraga ja uksi paugutades lahkunud väikeomanikud Lauri Latt ja Elmer Maas tegid endale karuteene, leiab ajakirjanik Marge Väikenurm.

Keegi ei mõistnud, mis juhtus, kui kuuldi Maasi-Lati ja firma töötajate massilisest jalgalaskmisest. Uudis tuli kui välk selgest taevast. Kõige levinum kommentaar viskas mõlemad mehed aastast 2018 tagasi 1990. aastatesse, kui värskes ärimaailmas kehtisid julmad seadused ja kui alles hakkas (õrn) piir moraalselt õige ja vale vahele tekkima.

Just eetika küsimus ongi selles loos valusaim. Kuigi ühe suurema ekspedeerija DSV Transpordi juht Jaan Lepp ei võtnud suuromanike süüdistusi vara ehk autode varastamisest tõsiselt, nentis ta, et välja paistab toimunu ikkagi inetu. Kõige kõnekam oli vestluses paus, mis tekkis pärast üht küsimust. Kas mõni põhjus õigustaks Maasi ja Lati samme? “Neid on ilmselt vähe,” oli Lepa vastus. Ütles ka, et tahaks üksikasju kuulda, sest juhtunu taga peab olema suurem lugu.