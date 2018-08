Valimiskampaania tuleb enneolematult võigas

Ainult tellijale

Aet Kull 08. august 2018, 06:00

Peatselt algav riigikogu valimiste turunduskampaania tuleb enneolematult agressiivne, sest parteidel on kaalul rohkem kui ühelgi varasemal valimisel, leiab Ettevõtluskõrgkooli Mainor turunduskommunikatsiooni õppejõud Aet Kull.

Esimest korda sel sajandil on reaalne võimalus, et riigikokku pääseb vähem erakondi kui eelmistel valimistel. Ühtlasi pole kunagi varem olnud nii paljud poliitilised jõud poliitilises turunduses nii kõrgel tasemel. Kuna uuematel tulijatel on realistlik lootus kõva tulemus teha, siis tähendab see seda, et vanadel olijatel on enneolematu hirm.

Kampaaniast tuleb ennekõike turunduslahing, sest maailmavaatelised piirid on niivõrd hägustunud. Näiteks Reformierakond ja sotsid on kultuurilistes küsimustes peaaegu identsed, majandusteemadel jälle lepitamatud. Keskerakond ja EKRE sihivad mõlemad vähem jõukat valijat, aga rahvusküsimustes on eri leerides. Ilmavaate asemel on aina rohkem erasektorile sarnane positsioneerumine turul.

Algavasse turunduslahingusse lähevad erakonnad väga erinevate strateegiatega. Eriti on radikaalselt erinev lähenemine kahel suurel. Keskerakond tegeleb sisuturundusega ja jagab riigi raha eest maksimaalselt hüvesid oma valijale. Sisuliselt nagu mobiilioperaator, kes pakub koos liitumisega tasuta telefoni. Reformierakonnal seda võimalust ei ole, nii tegelevad nemad PRiga, sunnivad järjekindlalt avalikule ruumile oma sõnumeid ja hinnanguid peale. Nad on nagu Coca-Cola, kes immutab emotsiooni, et nende toode on värske ja lahe.