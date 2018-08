Ainult tellijale

Miks ettevõtja lahkuda tahab?

Viivika Rõuk 17. august 2018, 08:00

Eesti ettevõtjate vallutusretked välisturul rõõmustavad mind alati, kuid nüüd on võtnud asi ohtliku pöörde. Viimastel nädalatel on mitu silmapaistvat ettevõtet väljendanud, et siin Eestis suurt äri teha ei saa ja tuleb päriseks välismaale kolida, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Viivika Rõuk.

Kõigepealt ütles mullu aasta ettevõtteks kuulutatud lennukite hooldusteenuse pakkuja Magnetic MRO juht Risto Mäeots Eesti Ekspressis, et mõtleb ettevõtte peakontori Eestist ära viia, sest riik nöögib tema kliente ega lase palgata väliseksperte. Siis ütles tunamulluse aasta ettevõtte Hekoteki juht Heiki Einpaul Äripäevas, et kui neil peaks tekkima vajadus tootmist laiendada, siis tuleb seda tööjõu puuduse pärast teha kuskil mujal. Sadadele eestlastele tööd andva ABB Balti juht Jukka Patrikainen ütles samuti, et tööjõumaksud on Eestis kõrged ja seda oleks mõistlik muuta. Paljulubava idufirma Veriff asutaja Kaarel Kotkas rääkis, kui raske on palgata häid (välis)töötajaid, ning lisas natuke teisest vallast, et väga paljudel idudel ei ole mõistlik hoida oma emafirma juriidilist keha Eestis, sest see võib tekitada raskusi investeeringute kaasamisel.