Ryanair puikleb

Marius Stonkus 14. september 2018, 06:00

Odavlennufirma Ryanair, kes on suve jooksul pidanud kogema mitut streiki, keeldub tööseisaku tõttu häiritud lendude eest kannatanutele hüvitist maksmast, kirjutab lennuhüvitisettevõtte Skycop juht Marius Stonkus.

Sarnast arvamust on väljendanud veel mitu Euroopa Liidu tsiviillennunduse valdkonna organisatsiooni. Nende sõnul ei saa streike liigitada erakorraliste asjaolude alla ning kui reisijat ei ole lennu tühistamisest vähemalt kaks nädalat ette teavitatud, pole võimalik ka hüvitisest kõrvale hoida.

Euroopa Liidu Kohus väljendas aga arvamust, et lennufirmade töötajate streigid ei liigitu erakorraliste asjaolude alla.

Uus laine

Kui Ryanair töötingimusi ei paranda, kavatsevad viie riigi töötajad lendureid ja lennusaatjaid esindavate ametiühingute sõnul kuu lõpus uuesti streikida, mille tulemusel kannatab taas suur hulk reisijaid.

Skycop soovitab kõikidel­ reisijatel, kellel on plaanis Ryan­airiga lennata, jälgida pidevalt lennuteavet ning viia end kurssi reisijaõigustega – kui lend hilineb rohkem kui kolm tundi, on lennufirma kohustatud võimaldama reisijatele toidu, vee, helistamise ning ligipääsu internetile. Juhul kui lend on edasi lükatud järgmisele päevale, peab lennufirma võimaldama ka majutuse.