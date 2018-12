Hoidkem metsa, väärindagem puitu

Oma metsade eest hoolt kandes ja puitu aina rohkem väärindades võiksime olla rikas riik, kus inimestel on tasuvad töökohad ka väljaspool Tallinnat, arvab Lemeks Grupi juhatuse esimees Jüri Külvik.

Jüri Külvik Foto: Julia-Maria Linna

Eesti riik elab praegu paljugi metsast. See on üks olulisim tööandja maapiirkondades, peamine ekspordi tasakaalustaja ja väga oluline tuluallikas nii metsaomanikele, ettevõtjatele kui ka riigile. Ometi on meil veel arenguruumi.