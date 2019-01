Praegune olukord ei kasva majanduskriisiks

Kuigi majanduse jahtumine on fakt ning finantsturgudele on hiilimas hirm, ei ole põhjust arvata, et asi areneks majanduskriisiks, leiab SEB fondijuht Endriko Võrklaev.

Endriko Võrklaev

Lõppenud aasta pakkus investoritele tavapärasest teravamaid elamusi. Maailmamajandus ja finantsturud on tihedalt seotud, kuid seekord uinutas maailmamajanduse suhteliselt hea olukord investoreid sedavõrd, et aasta lõpu järsk kukkumine aktsiaturgudel tuli paljudele üllatusena. Kvartaliga langesid Euroopa ja USA aktsiad keskeltläbi 12%, Hiina aktsiad umbes 10% ja Tallinna börs üle 4%.