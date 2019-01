Eesti 200 provokatsioon on ellujäämise strateegia

Ühiskonda poolitav valimiskampaania võib olla nappide vahenditega alustava erakonna üks väheseid ellujäämise viise riigieelarvest toetust saavate parlamendierakondadega konkureerimisel, kirjutab advokaadibüroo Derling Primus advokaat Evelin Prunt.

Evelin Prunt Foto: Erakogu

Ma ei ole erakonna Eesti 200 valija või eestkõneleja ning see ei ole nende ühiskonda poolitava kampaania kaitsekõne. Eesmärk on hoopis soov laiemalt mõista olukorda, mis on tinginud erakonna Eesti 200 vajaduse luua endast esmamulje just niivõrd provokatiivse valimiskampaaniaga.