Säästmine on õnne alus

Kes meist ei soovi olla õnnelik? Õnneliku elu alus on aga soovide ja võimaluste tasakaal ning seetõttu muudab elu õnnelikuks pigem säästmine kui kulutamine, kirjutab ettevõtja Eugen Veges.

Eugen Veges. Foto: Andras Kralla

Sissetulekute kasv ei tee õnnelikuks. Selle mõju on lühiajaline, sest koos sissetulekutega kasvavad ka vajadused. Seetõttu polegi jõukas see, kes teeb suuri kulutusi, vaid see, kes säästab. Olenemata sissetuleku suurusest on kõikide võimalused soovidest väiksemad.