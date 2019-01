Airbnb maksud kohustuslikus korras maksuametile!

Maksu- ja tolliameti ning Airbnb vahel sõlmitud leping, mis muudab renditulu deklareerimise lihtsaks, kuid mitte automaatseks, võib jätta paljudele ekslikult mulje, et Airbnb-ga teenitud tulult maksu maksmine on vabatahtlik, kirjutab Ettevõtluskõrgkooli Mainor maksuõppejõud Janus Paurman.

Janus Paurman. Jaga lugu:

Maksuameti Airbnb-ga sõlmitud lepingu kommunikatsioon läks nihu, sest kõlama jäi, nagu oleks Airbnb ja sarnastelt majutusvahenduse platvormidelt teenitud tulu deklareerimine valikuline, kuid tegelikult on vabatahtlik ainult andmete automaatne edastamine. Pole saladus, et palju Airbnb kasutajaid jätab oma tulu deklareerimata lootuses, et maksuametil pole nii palju ressurssi, et kõiki kontrollida.

Kui käest kätte korteri üürimist on keeruline tõendada, siis elektroonilise platvormi kaudu tehtud maksed on väga selgelt näha ning mingit käsitsi kontrolli ei peaks tegema. Kõigile osapooltele oleks selgem ja lihtsam, kui Airbnb andmed saadetaks kohustuslikus korras otse maksuametile, nagu näiteks palgatulu. Tehniliselt mingit takistust pole ja riik saaks sellest valdkonnast automaatselt täieliku ülevaate ning ka parema maksulaekumise.

Kuigi praegu võib tekkida tunne, et midagi ei juhtu, kui Airbnb tulu deklareerimata jätta, ei soovita ma seda teha. Kõigi maksete ajalugu on elektrooniliselt olemas ning maksuamet saab need iga aeg läbi vaadata. Siis tuleb aga takkajärele ära maksta juba kogu summa koos trahvidega.

Jutt ei ole väikestest summadest. Maksuameti hinnangul on kogu üüritulu maksuauk 20 miljonit eurot aastas.