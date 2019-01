Kokkuleppeta Brexit toob taevasse Tuhkatriinulennud

Kui Suurbritannia parlament jaanuaris Brexiti tingimusi vastu ei võta, võib riigi kokkuleppeta lahkumine Euroopa Liidust kaasa tuua lugematult sekeldusi reisijatele, kirjutab lennuhüvitisettevõtte Skycop juht Marius Stonkus.

Marius Stonkus. Foto: Skycop Jaga lugu:

Veel kaks aastat tagasi sõitsid Suurbritannia tänavatel kahekorruselised punased bussid sõnadega „Me saadame ELile 350 miljonit naela nädalas, paneme selle raha hoopis oma tervishoiusüsteemi!“. Neil sõnadel oli tohutu mõju valijatele, kes otsustasid referendumil, et Suurbritannia peaks Euroopa Liidust lahkuma. Paraku ei teadnud keegi, mida see valik kaasa toob – Euroopa Reformi Keskuse mõttekoja tehtud uuring näitab, et juba praegu kaotab Suurbritannia 440 miljonit naela nädalas Brexiti mõju tõttu riigi majandusele.