Keit Pentus-Rosimannus: vabal meedial on suur roll desinfosõjas

Parlamendi väliskomisjoni värske raporti eesmärk on tuua tähelepanu välisriigist tulenevatele desinformatsiooni rünnakutele ja see juhib tähelepanu vajadusele panna täpselt paika rollid desinfo rünnakute tõrjumisel. Seda saab teha mitte vaba meediat tsenseerides, vaid selle rolli tähtsustades, kirjutab riigikogu väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond).

Raport võttis ette võõrriigist tulenevad organiseeritud rünnakud demokraatlike valimiste vastu. Rõhk on siin sõnadel “võõrriigist” ja “organiseeritud”. Sellised suured desinformatsiooni kampaaniad on olnud üheks relvaks, mida kasutati mitme riigi hiljutiste valimiste eel. Sellest on saanud probleem, mida tuleb tõsiselt võtta nii iga liikmesriigi kui ka Euroopa Liidu tasandil. Nii, nagu pole küberrünnakute vastu võimalik saada riigisektoril, erasektoril ega meedial igaühel omaette toimetades, nii ei saa ka teabepesu ja desinfo rünnakutega võideldes ükski neist sektoritest üksinda edukas olla.