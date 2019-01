Miks on ikkagi Soomes parem äri teha

Meile meeldib mõelda Eestist kui innovatiivsest ja vähese bürokraatiaga riigist, kus iduettevõtlus õitseb ning äri teha on lihtne. Vaatamata ministri vastuväidetele leian siiski, et olukord on muutunud ning ka iduettevõtluse jaoks on Soome ärikeskkond meist mööda läinud, kirjutab advokaadibüroo Sorainen partner Paul Künnap.

Laev läheb Tallinnast Soome. Foto: EPA Jaga lugu:

Ettevõtlusminister Rene Tammisti vastus 8. jaanuari Äripäevas minu märkusele, et Soome on Eestist ettevõtluskeskkonnana mööda läinud, annab lootust, et riik on küsimusest huvitatud ning tänast suunda on võimalik muuta. Minister viitab konkreetsele võrdlusele – doing business – kus Eesti on veel Soomest ühe koha võrra ees. Ka mina jälgin seda võrdlust igal aastal huviga. Paraku ka see näitab trendi, millele tähelepanu osutasin.