Bürokraatia soolist palgalõhet ei lahenda

Sotsiaalministeeriumi esitatud muudatusettepanekud soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõule ei aita kaasa soolise palgalõhe vähendamisele, küll aga toovad muudatused tööandjatele halduskoormuse tõusu, kirjutab Kaubandus-Tööstuskoja jurist Merike Koppel.

Merike Koppel

Soolise palgalõhe põhjused on välja selgitamata, vahendid ja võimalikud lahendused palgalõhe vähendamiseks on välja töötamata ning muudatustega kaasnevad mõjusid ei ole hinnatud. Peamine murekoht on kohustus koguda ülemääraselt soopõhiseid andmeid töötajate kohta.