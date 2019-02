Stsenaariumid aitavad otsustada

Stsenaariumid on hea meetod poliitika kujundamiseks, kuna tulevik ei ole ette määratud ning stsenaariumid võimaldavad ette näha võimalikke arenguid ja nende mõju Eesti riigile, ütles Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov rahvusvahelisel seminaril „Teaduselt parlamendile”.

Tea Danilov. Foto: Arenguseire keskus Jaga pilti:

Me ei tegele ennustamisega, vaid võimalike tulevikuarengute läbimõtlemisega. Stsenaariumid aitavad näha tulevikku vähem must-valgelt ning toovad välja võimalikke arenguteid ja valikuid, analüüsides nende plusse ja miinuseid. Poliitikakujundajatele pakuvad Arenguseire Keskuse uurimisprojektide käigus välja töötatud stsenaariumid infot võimalikest riskidest ja annavad võimaluse mõelda varakult nende maandamise peale. Teaduslikel uuringutel ja süstematiseeritud andmetel põhinevad stsenaariumid aitavad poliitikakujundajatel ja otsustajatel jõuda töökindlate ja ka avalikkuse poolt mõistetud lahendusteni.

2019. aastal on Arenguseire Keskusel kavas korraldada kolm uut seireprojekti: Eesti inimvara olukord, tuleviku eakate rahaline heaolu ja regionaalse majanduse arengud. Viimase keskne eesmärk on selgitada välja regionaalse majanduse arengustsenaariumid Eestis. Uurimistöö lõpptulem on alternatiivsed stsenaariumid 2035. aasta perspektiivis.

Tuleviku eakate rahalist heaolu analüüsiv seireprojekt koondab olemasolevad uuringud ning tulemusena valmivad vanaduspõlve rahastamise stsenaariumid. Inimvara uurimissuunas keskendutakse inimeste hoiakutele ja väärtustele ning heaolule.