Põhjamaade kinnisvaraturu langus mõjutab ka Eestit

Eesti majanduskasvu on viimastel aastatel soosinud hoogne ehitustöö Põhjamaades, kuid praegu pole sealne kinnisvaraturg aga enam sugugi nii pilvitu, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

SEB Panga majandusanalüütik Mihkel Nestor. Foto: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES Jaga pilti:

Eesti oluliste kaubanduspartnerite Soome, Rootsi ja Norra majandust on lähiminevikus ühendanud aktiivne kinnisvaraturg, eriti elamuehitus. Selle mõju on tuntav ka meil. Ühelt poolt on lähivälismaal ehitamas käimine olnud traditsiooniline elatusallikas paljudele Eesti inimestele. Teisalt eksporditakse neisse riikidesse oluline osa meie tööstustoodangust, millest omakorda on suur osa kinnisvaraturu aktiivsusega seotud.