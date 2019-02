Loome õppuritele haridusosaku

Praegune tasuta kõrghariduse süsteem on kaasa toonud terve rea probleeme, mida saaks lahendada keskhariduse omandanutele mõeldud haridusosakute ja riiklike stipendiumitega, kirjutab Eesti 200 juhatuse liige Tiit Elenurm.

Turumajanduse aluseks on valikuvabadus, seda nii tarbijale, ettevõtjale kui ka investorile. Teadmuspõhises majanduses võib esmapilgul olla ahvatlev idee, et kogu oluline teave võiks olla hariduses või sotsiaalvõrgustikes tasuta kättesaadav. Kuid Facebooki andmete väärkasutuse skandaalid viivad üha rohkem inimesi arusaamani, et kui midagi saab tasuta, siis tõenäoliselt on kaubaks tarbija ise või vähemalt tema andmed.