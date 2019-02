Uus valitsus peaks riigikapitalismi lõpetama

Küsimus, kellest võiks saada järgmine peaminister, ei oma tähtsust, sest koalitsioonivalitsuses on peaministri roll pigem teha esinduslikku nägu kui reaalseid tegusid. Küsimus, millele valitsus peaks esimese asjana keskenduma, on märksa tõsisem, arvab ärimees Oleg Ossinovski.

Ärimees Oleg Ossinovski. Foto: LIIS TREIMANN Jaga pilti:

Arvan, et ükski varasem valitsus pole majandusele andnud nii suurt hoopi kui ametisolev. Kardan, et kellelgi ei õnnestu ületada piiri, mille praegune valitsus on seadnud, hävitades turumajandust ja asendades selle riigikapitalismiga. Energeetikas on turg ja konkurents täielikult hävitatud, samuti raudteel ja mujal. Valitsus ja kohalikud omavalitsused ronivad kõikidesse valdkondadesse, näiteks bussitransporti.