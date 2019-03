Baltika koondamine peegeldab muutusi tööturul

Baltika õmblejaid ees ootav suurkoondamine ei ole erandlik ega üllatav, kirjutab tööandja turunduse ja värbamisega tegeleva Brandem Baltic OÜ partner Paavo Heil.

Paavo Heil Foto: Andres Haabu

Eesti tööturg on suures muutumises. Tööga hõivatute arv ei ole eelmise majandustsükli tipuga (2007) võrreldes küll eriti kasvanud, kuid toimunud on märkimisväärne muutus tööjõustruktuuris. Kümne aastaga on tippspetsialiste Eestis 42 000 inimese võrra enam. Oskustöötajaid ning masina- ja seadmeoperaatoreid on aga 39 000 inimese võrra vähemaks jäänud.