Töökohti vahetatakse üha sagedamini

Veel viis aastat tagasi oli keskmine ühe tööandja juures töötamise aeg ligi neli aastat ja kuus kuud, kuid praeguseks on see langenud kolme aasta ja nelja kuuni, kirjutab värbamisfirma Brandem partner Paavo Heil.

Värbamisfirma Brandem partner Paavo Heil. Foto: erakogu

Lähtudes statistikaameti andmetest lõpetas 2018. aastal oma töösuhte Eestis kokku peaaegu 202 000 inimest ning uut töösuhet alustas veidi üle 203 000. Tööga hõivatute arv oli 665 000 inimest. Keskmine ühe tööandja juures töötamise aeg on seega kolm aastat ja neli kuud. Varasemast lühem staaž tähendab seda, et aastane personalivoolavus on kasvanud viie aastaga 22 protsendilt 30 protsendini.

Keskmine tööstaaž on vähenenud peaaegu kõigil tegevusaladel. Erandina paistavad silma info ja side tegevusala ning finants- ja kindlustustegevus, kus on ühes ettevõttes töötamise aeg läbi aastate püsinud viie ja poole aasta ringis. Keskmine tööstaaž on suurenenud ka mäetööstuse tegevusalal.

Personalivoolavus on ettevõtetele väga kulukas. Näiteks tippspetsialistide ja juhtide puhul on ühe töötaja asenduskulu kuue kuu kuni kahe aasta keskmine palgakulu.

IT- ja finantsvaldkond paistavad lisaks suuremale keskmisele töötasule silma ka sellega, et nad panustavad töötajate hoidmisesse teistest rohkem. Väiksema personalivoolavuse tagab nendes valdkondades parem juhtimine ja töökorraldus, reeglina atraktiivne töökeskkond aga ka tööandja brändi strateegiline juhtimine, mis võimaldab värvata sobivamaid inimesi ning vältida värbamisvigu.

Personalivoolavuse ja palgakasvu vahel on tugev seos – tegevusaladel, kus personalivoolavus kasvab kiiremini, on ka palgakasv kiirem.