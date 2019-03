Seederi pensioniplaan võib olla lõks

On vägagi tõenäoline, et teise pensionisamba vabastajate tegelik eesmärk on riigistada võimalikult suur tükk üha kasvavast eraomandist, kirjutab LHV panga asutaja Rain Lõhmus.

LHV panga asutaja Rain Lõhmus. Foto: Andras Kralla

Vabadus ning vabastamine on ohtlikud sõnad. Sageli on vabastatud maad ja rahvad halvemal järjel kui enne “vabastamist”. Ka siis, kui vabastajate ideoloogilised eesmärgid on üllad. Mul on suuri kahtlusi teise pensionisamba vabastajate tegelike plaanide ülluses.