Lõpetame avaliku ruumi reostamise

Vältimaks suvalist, killustunud, ebafunktsionaalset ning halba avalikku ruumi ehk ruumilist reostust, oleks vaja riigi aktiivsemat, terviklikumat ja läbimõeldumat tegevust, milleks sobiks riigiarhitekti institutsioon, kirjutab arhitekt Peeter Pere.

Arhitekt Peeter Pere. Foto: Andras Kralla

Mis on avalik ruum? See on koht, kus meil kõigil on õigus olla ja kuhu meil on asja, näiteks tänav. Halb avalik ruum on ebaturvaline ja seal pole midagi teha ei inimestel ega seega ka poodidel, kinnisvaraarendajatel, muudel äridel. Seal oleme passiivsed vaatlejad, läbikäijad. Hea avalik ruum on atraktiivne ja nii rahas kui ka tervisenäitajates mõõdetavalt väärtuslik, seal oleme aktiivsed osalejad. Näiteks Reidi tee kui ummistunud autotee või Reidi tee kui tänav, rannapromenaad, mille ääres on ärid ja kohvikud? Teine näide on Vabadussammas: kuidas pääsevad sinna puudega inimesed? Ringiga. Üle Harjumäe. Kui see on monument tervele rahvale, mida see tõik meie rahvast kõneleb?