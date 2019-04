Miks on meie küberhügieen nii kehv?

Eesti elanikele meeldib endast mõelda kui puhtast, hoolsast ja töökast rahvast, ent on üks teema, kus oleme üsna räpakad ja laisad – see on küberhügieen, kirjutab Security Software'i infoturbeanalüütik Ats Onemar.

Ats Onemar. Foto: DianaUntPhotography

Võib-olla oleme selles valdkonnas isegi paremad paljude teiste riikidega võrreldes, kuid meie küberhügieen pole siiski kaugeltki mitte vajadustest lähtuv. Oleme selle eest hoolitsemise osas laisad ja seda eriti eraettevõtluses, sest isegi kui riigil on teatavad küberhügieeninõuded olemas ja puhtuse mõõtmine auditi näol toimib, siis erafirmades on palju kehvemad lood.