Küberrünnak sinu firma vastu on ainult aja küsimus

Küberturvalisuse valdkonnas ei ole tavalise keskmise ettevõtte jaoks enam ammu küsimus selles, kas neid rünnatakse, vaid millal neid rünnatakse, kirjutab Datafoxi infoturbe juht Janar Randväli.

Janar Randväli Foto: Erakogu

Küberkuritegevuse käive ületas juba paar aastat tagasi narkokaubanduse oma ning küünib nüüd ca 1,5–3 triljonile dollarile. See on 117–234 korda suurem kui Eesti tänavune riigieelarve ning aastaks 2021 ennustatakse küberkuritegevuse käibe suurenemist 2–3 korda, nii et löödud saab ka USA riigieelarve maht.