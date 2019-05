Kuidas ühel ajal nii kasvada kui ka kasumlikkust parandada?

Õige strateegia võimaldab väljakutsed võiduks pöörata ja turust kiiremini kasvada, kirjutab Elisa Eesti tegevjuht Sami Seppänen.

Sami Seppänen Foto: Andras Kralla

Vananenud on mõttemall, et ettevõte saab järgida vaid üht kahest suunast – kas kasvada või parandada kasumlikkust. Edu toob hoopis julgus eristuda ja teha asju teisti ning vajadusel ka vastuvoolu ujuda.