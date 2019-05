Riigihangete seaduse kitsaskohad tuleb lahendada

2017. aasta septembris jõustunud ja aasta parima seaduse tiitli saanud riigihangete seaduse muutmisel on kohti, mis vajavad lisaanalüüsi, kirjutab kaubandus-tööstuskoja jurist Merike Koppel.

Merike Koppel. Foto: Kaubandus-tööstuskoda

Plaanis on tehnilisemad muudatused, kontseptuaalseid ega põhimõttelisi uuendusi kavas ei ole. Olulisemate muudatustena vaadatakse üle kõigile riigihangetele laienevad näiteks ärisaladuse käsitlemist, pakkumuste avamisel teabe avaldamist ning põhjendamatult madala maksumusega pakkumusi puudutavad reeglid, et saavutada ühetaoline kohtlemine sõltumata menetlusliigist. Samuti on kavas nõuda lepingu rikkumisest registri teavitamist enne hankelepingu lõppemist. Nendes erimenetlustes, milles seadus ei näe ette pakkumuste esitamise minimaalset tähtaega ja vaidlustamise tähtaega, soovitakse need kehtestada. Lihtsustusi kavandatakse ka vaidlustusmenetluses, avardades võimalusi menetlusi kokku liita või menetlust peatada.