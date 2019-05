Lõpetage laristamine tuleviku arvel

Tänast heaolu ei tohi luua tuleviku arvel, kuid just seda oleme Jüri Ratase eelmise valitsuse ajal näinud, kirjutab riigikogu liige, endine rahanduminister Aivar Sõerd (Reformierakond).

Aivar Sõerd. Foto: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Meie peamine eesmärk on Eesti rahva ja riigi, keele ja kultuuri püsimise kindlustamine. Poliitika kujundamisel on see lähtekoht.