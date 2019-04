Suur arvamusliidrite küsitlus: uue valitsuse kõige olulisem ülesanne

Päeval, mil Jüri Ratase valitsus annab riigikogu ees ametivande, on Eesti otsustajad ühtaegu nii ärevil kui ka elevil. Oodatakse Eesti senise edu hoidmist, aga ka mõtteviisi muutust. Üksjagu on neidki, kes kahtlevad Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooni töövõimes.

Äripäev küsis enam kui 300 Eesti ettevõtjalt, juhilt ja arvamusliidrilt, mis peaks olema Jüri Ratase teise valitsuse prioriteetseim tegevussuund. Toimetus sai ligi 100 sisukat vastust, mis peegeldab selgelt, et vaimne eliit on kõike muud kui ükskõikne.