Anna oma hääl selle eest, mis loeb

Euroopa on teie teenistuses – ja mitte vastupidi. Valimistel osalemisega tagate valijana, et see tõesti ongi nii, kirjutab Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Jean-Claude Juncker Foto: Ye Pingfan

Lähinädalatel lähevad eurooplased valimiskastide juurde, et võtta osa maailma suurimatest riikideülestest demokraatlikest valimistest. 427 miljonit inimest 28 riigist annab hääle oma tulevasele esindajale Euroopa Parlamendis. Seda tehes määravad nad kindlaks ka Euroopa poliitika järgmise viie aasta kursi.