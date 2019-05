Narva kutsub kaitsepolitseid

Kui tundub, et ametite kirjad jõuluvanale lähevad liiga kalliks, siis on aeg vaadata uuesti regionaalpoliitika poole ja vabastada kaitsepolitsei käes olevad maad, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul.

Kristjan Pruul. Foto: Andras Kralla

Süvariik on hoo sisse saanud. Võtame süvariigi-Mardi, kes vaevu siseministeeriumi uksest sisse saanuna tuli pead kratsides tagasi tõdemusega, et politseile palka ja kaitsepolitseile suurem maja. Õige, valijad maapiirkondades igatsevad kordnikke, olgu need või vormis karud nagu Kivirähul, sünnitushaiglatest neil ükskõik, sest vanus juba selline.