Ärge halage, et meist ei sõltu Euroopas midagi!

Kurb, kui 15 aastat Euroopa Liidu liikmelisust ei ole kinnistanud arusaama, et Euroopa oleme ka meie, kirjutab europarlamendi kõige aktiivsem Eesti esindaja Indrek Tarand.

Indrek Tarand Foto: Tairo Lutter, Postimees/Scanpix

Euroopa Parlamendi valimised peegeldusid Eesti kollektiivses ajus pigem spordivõistluse kui Euroopa tulevikku käsitleva diskussioonina. Nagu ikka, pasundavad kõik parteid, et just nemad "võitsid" need valimised ning et just neil oli kõige tugevam sõnum. Viimane mõistagi väljendus kahe- või kolmesõnalises loosungis.