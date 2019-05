Otsus on parem kui otsustamatus

Katse langetada alkoholiaktsiisi on samm õiges suunas, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees Peter Roose.

Peter Roose. Foto: Andras Kralla

Piirikaubanduse aastate jooksul kogunenud koorem on suur ja seda päevade, kuude ega ka aasta või paariga ei lahenda. Pealegi ei ela Eesti vaakumis. Naabrid loevad meie meediat ja on valmis operatiivselt reageerima. Õnn Eesti riigieelarve õuele ei saabu hetkega. Aga on üks suur "kui".