Valdo Kalm: ummikute asemel sujuv liiklus ja puhtam linnaõhk Reidi teel

Reidi tee suurema läbilaskevõimega lahendus, mis on ristmikel laiem ja vähendab pudelikaelu, on kõigi huvides, kirjutab Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Valdo Kalm. Foto: Andras Kralla

Tallinn on tõusnud Läänemere piirkonna üheks suurimaks turismi ja kaubatransiidi keskuseks. Kuid kõige hea juures tähendab see täna linnakodanikule ja ka meie külalistele kindlatel kellaaegadel liikluses suuri probleeme. Tallinna Sadam on koostöös laevafirmadega suunanud osa seni kesklinna Vanasadamas sildunud ro-ro-laevu ja kaupa Muugale, kuid endiselt on ka Vanasadam suureks transiitliikluse sõlmpunktiks.