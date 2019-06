Toomas Peterson: Nordicale ei ole enam eksimisruumi jäänud

Kas Eesti riik üldse vajab nn rahvuslikku lennukompaniid? Otsene vastus on, et ei, kirjutab endine Estonian Airi juht Toomas Peterson.

Toomas Peterson. Foto: Raul Mee

Majandusliku heaolu laineharjal püüame järjest enam osa saada mujal maailmas toimuvast ja seda mitte üksnes virtuaalselt. Peamine, et saaksime ise siit ääremaalt iga päev hommikul ja õhtul lennelda lähiregioonide sõlmpunktidesse ning sealt tulijaid vastu võtta. See on strateegiline eesmärk, ent kuidas seda täita?