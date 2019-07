Margus Noormaa: digiriik vajab IT-ministeeriumi

Järgmiste üleilmsete rünnakute tõrjumiseks ja ID-kaardi sarnaste kriiside seljatamiseks on vaja suurendada riigieelarvest IKT-le eraldatavat osa, sest euroliidu rahapoti põhi juba paistab ja Eesti atraktiivsus kurjategijatele kasvab, kirjutab riigi infosüsteemide ameti peadirektor Margus Noormaa.

Margus Noormaa Foto: riigi infosüsteemide amet

Eelmisel nädalal kogunenud riigikaitse nõukogu otsusel peab riik leidma võimalusi, kuidas suurendada digilahenduste arendamise ja turvalisuse tagamise võimekust. Paar päeva hiljem harjutasid Euroopa Liidu liikmesriikide valdkonnajuhid rahvusvahelisel küberõppusel, kuidas muu hulgas koostöös taastada küberrünnaku halvatud teenused. Mida see tegelikult tähendab ning kas me ei ole oma e-riiki üle tähtsustanud? Kas ei peaks hoopis oma energia suunama pärismaailmale, asjadele, mis kõigile korda lähevad? Küberiga on ju kõik hästi. Vähemalt nii arvatakse.